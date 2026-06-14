タレントの高橋かの（２４）と西本ヒカル（２６）が１３日、愛知・ＣＯＭＴＥＣＰＯＲＴＢＡＳＥで開催された「ＧＡＫＵＳＥＩＲＡＮＷＡＹ２０２６ＳＵＭＭＥＲｉｎＮＡＧＯＹＡ」に出演した。関西コレクションがプロデュースする日本最大規模の女子学生参加型ランウェイイベント。今回、名古屋で初の開催となった。２人は制服姿でランウェイに登場した。ベージュの制服を身にまとった高橋は「学生の時はこう