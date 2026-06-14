1578年、織田信長は荒木村重の謀反により苦境に追い込まれた。いかにしてその状況を打破したのか。歴史評論家の香原斗志さんは「村重配下の有力武将が信長に寝返ったことで、戦況が大きく変わった。そこにはイエズス会が大きくかかわっていた」という――。「太平記英勇伝三十八：荒木摂津守村重」（落合芳幾作）東京都立図書館（写真＝PD-Japan／Wikimedia Commons）■信長にとって荒木村重は敵にしてはいけない男だった使者が飛