怪我人が続出しているヤンキースにまたしても悲報が飛び込んだ。復帰間近だったジャンカルロ・スタントン外野手（３６）のケガが再発し、復帰は白紙に戻ったという。地元紙「ニューヨーク・ポスト」が１３日（日本時間１４日）に伝えた。スタントンは右ふくらはぎの肉離れで４月２４日（同２５日）に負傷者リスト（ＩＬ）入り。リハビリは順調に進み、１６日（同１７日）からの本拠地ホワイトソックス３連戦で復帰する予定だっ