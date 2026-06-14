タレントで会社役員のボビー・オロゴン（本名・近田ボビー）が１４日、女性に性的暴行を加えたとして不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕されたことが明らかになった。この件に、ボビー容疑者の所属事務所がコメントした。ボビー容疑者は、４月２１日午後４時から午後６時ごろまでの間、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑いが持たれている。県警は１４日に羽田空港第３ターミナルで、同容疑者を逮捕したという。また、調