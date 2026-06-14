【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの鈴木奈々が6月12日、自身のInstagramを更新。手作り料理の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「盛り付けのセンス抜群」アスパラベーコンペペロンチーノ＆カプレーゼ◆鈴木奈々、手作りのペペロンチーノとカプレーゼ披露鈴木は「ペペロンチーノ作った カプレーゼも美味しかった」とつづり、「＃おうちごはん」とハッシュタグを付けて2人前のパスタなどを披露した。