好きな人に対しては、普段と違う行動を取ってしまいがちなものです。では、女性が好きな男性へやりがちな振る舞いとは、どんなものなのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートから、「女性が気になる男性に対して、ついついやってしまう行動９パターン」を紹介します。【１】好きな人と話すとき、嬉しくて自然と笑顔になる「彼と話せた喜びが顔に出てしまう」（20代女性）など、好きな人と会話しているときは