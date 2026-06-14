◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＤ組豪州２―０トルコ（１３日、ＢＣプレイス・バンクーバー）６大会連続７度目の出場のオーストラリア（ＦＩＦＡランク２７位）は１次リーグＤ組初戦で、６大会ぶり３度目の出場のトルコ（同２２位）に２―０で勝利。日本に勝利した２００６年ドイツ大会以来となる白星発進となった。前半２７分に２０歳の新星のＦＷイランクンダがわずか１２秒の高速カウンター弾を決めて先制すると、後