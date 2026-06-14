◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１４日・エスコンフィールド）中日は今季２度目の先発の涌井秀章が、６回途中５失点でマウンドを降りた。２点リードの６回に先頭・大塚、万波に２者連続本塁打を浴び、交代が告げられた。今月２１日に４０歳となる２２年目の右腕。５回まで毎回安打を打たれながら、粘投していた。味方打線に５点の援護をもらったが、リードを守れなかった。５回０／３で８９球を投げ、３