６月１４日の函館９Ｒ・八雲特別・１勝クラス（芝１８００メートル＝１０頭立て）は、単勝１・６倍の支持を集めたモンローウォーク（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キズナ）が断然の人気に応えてデビュー２連勝を飾った。２５年８月の新馬戦を圧勝し、話題を集めた期待馬が能力の違いを見せつけた。骨折、転厩で１０か月ぶりのレースとなったが、スタートを五分に決めて先行集団へ。道中は折り合い良く進み、直線は抜群の手応