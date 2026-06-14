◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人・井上温大投手（２５）が交流戦ラストゲームで先発。５回２/３回を６安打１失点、９８球で降板した。０―１の６回２死二塁で２番手・船迫と交代。チームトップ６勝目を手にすることができず、「先制点を許したことが悔やまれます」とコメントした。５回までに８奪三振と力投。最速１５２キロの直球にスライダー、カットボール、フォーク、スロー