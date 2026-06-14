◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝慶大―関大（１４日・神宮）１９７２年以来、５４年ぶり３度目の優勝を目指す関大が先制に成功した。４回１死一、二塁。関大の８番・森内大奈内野手（４年＝福井工大福井）が、慶大の先発右腕・水野敬太（３年＝札幌南）の投じた３球目、外角低めのフォークを左前にはじき返し先制に成功。三塁側に大勢押し寄せた関大応援席は大盛り上がりだった。