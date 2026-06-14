◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）オリックスの九里亜蓮投手が５回５安打２失点、５奪三振で降板した。初回２死無走者で森下に死球。続く佐藤輝に右前へ運ばれるも大山を空振り三振に仕留めた。２回には木浪への２球目に６６キロの超スローボールを披露。虎打線を翻弄（ほんろう）し、３者凡退に抑えた。３回は１死満塁のピンチを招き、佐藤の左犠飛で先制点を献上。その後、