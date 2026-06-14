◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハムー中日(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)中日の先発・涌井秀章投手が、6回に2者連続でのホームランを浴び降板しました。この日の試合はルーフオープンデーとして開催。風が吹き抜けるエスコンフィールドHOKKAIDOのマウンドに涌井投手があがります。初回には先頭にヒットを許し、送りバントとゴロで3塁に進められると、野村佑希選手のタイムリーを浴び失点。先制点を献上しました。それでもこの日