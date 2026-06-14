「岩手・宮城内陸地震」の発生から14日で18年です。宮城県栗原市では、犠牲者への祈りが捧げられました。2008年の「岩手・宮城内陸地震」では宮城県栗原市で最大震度6強を観測し、県内では14人が亡くなり、4人が行方不明のままです。地震による土石流で7人が犠牲となった駒の湯温泉の慰霊碑には、遺族などが集まり、地震発生の午前8時43分に合わせ、黙とうを捧げました。母親を亡くした菅原恵美さん「あの日から母に会えなくなると