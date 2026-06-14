キラキラ輝く大きないちご飴に、思わず写真を撮りたくなるかわいいスイーツ♡ 伊豆の国市にある｢いちごBonBon 伊豆の国Factory｣で、カフェの夏限定メニューがスタートしスタンドメニューもリニューアル!今回は、まるで宝石箱のようなパフェや爽やかなバウムプレート、紅ほっぺたっぷりのシェイクやソフトクリームで、とびきり甘くて楽しい夏いちご時間を満喫してきました♪ 夏い