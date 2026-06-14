今年初めての外遊先として北朝鮮を選んだ中国の習近平国家主席。7年ぶりとなる訪問で見えてきたのは北朝鮮の核兵器に対する姿勢の変化でした。【写真で見る】パフォーマンスを並んで鑑賞親密ぶりを印象付けた習主席と金正恩総書記習主席7年ぶり訪朝の思惑“北の核兵器”開発進むなか… 平壌に降り立った習近平国家主席。金正恩総書記自ら出迎えます。夜には、北朝鮮ならではの、おもてなし。パンダの着ぐるみも登場して一