俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。長男（2）、長女（1）とディズニーランドを満喫するほほ笑ましい親子の光景を披露した。【写真】“ミニーカチューシャ”姿で親子ショットを披露した竹内渉竹内は「最近ミニーちゃんが大好きな子供たち 自宅でもミニーグッズの取り合いで喧嘩になる事が多々ある程です」とわが子たちの近況を明かし、「なので、憧れのミニーちゃんに会いにD