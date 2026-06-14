◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(14日、ZOZOマリン)この日再昇格となり、即スタメン起用となったDeNAのドラフト3位ルーキー・宮下朝陽選手。4回に同点タイムリーを放ちました。対したロッテの先発はロング投手。この回の先頭で打席に向かった宮粼敏郎選手のヒットと、松尾汐恩選手の2塁打で1アウト2、3塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった宮下選手は、3球目のカットボールをたたきつけ、打球は高くバウンド。3