俳優の本田望結さんが6月13日、自身のインスタグラムを更新。撮影現場のメイクルームで撮影されたオフショット写真7枚を投稿しました。 【写真を見る】【 本田望結 】大胆カットの白ワンピ姿のオフショットを公開メイクルームでのリラックスした表情に「過去一メイクいい」とファン歓喜写真は、灰色のカーテンや縦長の照明が並ぶメイクルームで撮影されたものです。本田さんは肩回りが大胆にカットされた白いワンピースを