2026年5月から各航空会社の航空券の燃油サーチャージが大幅に増額されました。株式会社エアトリ（東京都港区）が実施した「燃油サーチャージの値上げ」に関する意識調査によると、許容できる燃油サーチャージの上限額は「3万円未満」が約半数となりました。では、燃油代高騰のダメージを抑えて海外旅行に行くためにどのような工夫をしているのでしょうか。【調査結果】燃油代高騰のダメージを抑えて海外旅行に行くための工夫は？調