ガソリンスタンドの屋根、どれも「真っ平ら」なのはナゼ？2026年もいよいよ春のゴールデンウィークに突入し、帰省や旅行などの長距離ドライブへとクルマを走らせている方も多いことでしょう。道中、愛車のエネルギー補給やトイレ休憩などで、幾度となく「ガソリンスタンド」に立ち寄る機会があるはずです。【画像】「ええぇぇ…！？」 これが意外すぎる「平らな屋根」の構造です！（8枚）そんな給油の最中、ふと頭上を見上げ