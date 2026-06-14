2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回は昨年逝去した尾崎将司氏についてじっくり聞いた。【連続写真】プレーンに振り下ろしてストレートフェードを打っていたジャンボのアイアンショット◇◇◇【部屋で4番アイアンを常に握っていた】昨年12月23日にご逝去されたジャンボ尾崎さんについて書かせていただきたい