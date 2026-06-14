＜ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース最終日◇14日◇上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）◇6277ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】初々しいプロテスト合格時の福田萌維トータル15アンダーで並んだ福田萌維とアマチュアの今西さくらがプレーオフ（18番パー3）を行い、1ホール目でバーディを奪った福田が初優勝を飾った。敗れた今西はツアー史