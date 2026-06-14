＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た桑木志帆が3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル19アンダーで逃げ切り、今季2勝目（通算5勝目）を果たした。【写真】天才中学生・ソミはこんなに頭を残します前半はノーバーディ・1ボギーと苦しい展開。一時は永井花奈に首位の座を奪われるが、後半12番からの