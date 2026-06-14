事前にすべてを自力で解いてから収録へ俳優の谷原章介、沢木美佳子アナウンサーが、クイズ番組『BS10 パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデン帯（7月3日から、毎週金曜後9：00）への枠移行を前に、囲み取材に出席。枠移行後の第1回となる「QuizKnock大会」収録を終え、改めて感じた番組が長年愛される理由と独自の魅力を語った。【写真】沢木美佳子アナウンサーと息ぴったりな谷原章介取材の中で沢木アナは、初代司会者で