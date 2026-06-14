「オリックス−阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神の先発・西勇輝投手が４回５安打１失点で降板。２０１８年まで在籍した古巣・オリックスに２年ぶりの勝利とはならなかった。１点リードの四回。１死二、三塁と一打逆転のピンチを背負う。西野は一ゴロに打ち取り、大山の好守もあって三走を本塁封殺。２死一、三塁までこぎつけるも、杉沢に右前適時打を浴び、同点を許した。チームは五回に森下の左翼線への適時二塁打