山本は時事問題をひたすら反復、ふくらPは”放送日の日付にまつわる問題”に着目知的エンタメ集団・QuizKnockの伊沢拓司、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPが、クイズ番組『パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデンタイム（7月3日から、毎週金曜後9：00）移行後の第1回となる「QuizKnock大会」に出演する。このほど、収録後の囲み取材に出席し、【写真】初回から白熱！『パネルクイズ アタック25』に参戦したQuizKnock同グルー