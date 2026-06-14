フジテレビ系「この世界は１ダフルＷ杯直前ＳＰ★外国人１万人が選んだスゴい日本人選手ベスト１０」が１１日に放送され、東野幸治、ＳｎｏｗＭａｎ・渡辺翔太がＭＣを務めた。イタリア・セリエＡのＡＣミランでもプレーした本田圭佑が２位にランクイン。Ｗ杯を中心に国際的な舞台で見せた高い得点力が海外のファンからも評価された。また、世界的な名門・ＡＣミランに入団した際にエースナンバー「１０」を選んだメンタル