【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48でタレントの西野未姫が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人の子どもとの日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子出産の元AKB「クオリティ高い」母親手作りユニ着た長女を抱える芸人夫◆西野未姫、こども達と手作りのユニフォームでカープ観戦西野は「カープ応援に行った時の服はばぁばの手作り」とつづり、「にこり」と描かれた手作りユニフォームとスカートを着