【今週グサッときた名言珍言】内田有紀 小手伸也の不倫疑惑報道「即謝罪」に苦笑い「おかげでいい感じに熟成されましたよ！」（小手伸也／フジテレビ系「1分トークの祭典！ THEトークワン」6月6日放送）◇◇◇40代半ばでブレークし、「シンデレラおじさん」を自称していた俳優の小手伸也（52）。それまでは舞台中心に活躍していた。転機は2003年に野田秀樹主宰の「NODA・MAP」の本公演に出演したこと。一般公募のワ