【桧山珠美 あれもこれも言わせて】会社か芝居か 山西惇が“役者一本”決意した生瀬勝久の一言6月8日の「ファミリーヒストリー」（NHK）は生瀬勝久のルーツをたどるものだった。生瀬は兵庫県西宮市出身。父方は酒樽作り、母方も酒造りに欠かせない「宮水」を扱う水屋を営み、灘の酒造文化を支えてきた家系という。父方の祖父は肺結核で長く療養所で暮らすことに。そのため父は新聞配達などをして家計を支えた。今回、祖父が