桑木志帆選手2023年1月 女子ゴルフ「宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」の最終日が14日に兵庫県で行われ、2日目から首位をキープしていた岡山市出身の桑木志帆が優勝しました。桑木は通算19アンダーで、2位とは1打差でした。 今季2回目の優勝で、ツアー勝利は通算5度目です。