最近、不特定多数を相手にスプレーを噴射する傷害事件が相次いでいる。高田馬場異臭騒ぎで逮捕 自称芸能人の女にAV女優の過去？先月25日には、東京・銀座の商業施設「GINZA SIX」内のATMコーナーで男が催涙スプレーのようなものを噴射。男女25人が体調不良を訴え、うち19人が病院に搬送され、男は現在も逃走中という。先月10日にも、神奈川県内を走行中のJR東海道線の車内でスプレーのようなものを噴射した16歳の少年が威力