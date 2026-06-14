２０２２年の「東宝シンデレラ」グランプリに輝いた女優の白山乃愛（のあ、１３）が同期との２ショットを公開した。１３日にインスタグラムで「このたび、東宝カレンダー２０２７に初登場させていただきます！」と報告。「歴史あるカレンダーに参加させていただけることが本当にうれしくて、光栄です撮影では、同期の西川愛莉ちゃんとたくさんお話ししながら楽しく過ごせました」とつづり、女優の西川愛莉と白ワンピースを着