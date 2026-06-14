◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のフリアン・ティマ外野手が７回に適時二塁打を放って巨人が先制した。０―０の７回。１死二塁で迎えた第３打席でハヤテの先発・野里のスライダーを捉え、左越えの適時二塁打。これが先制点となった。ティマは５月２５日に育成から支配下登録され、１軍でも４日にプロ初安打を放ったが、１０試合で打率１割４分３厘。１２日に出場選手登録を抹