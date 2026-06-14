◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人・井上温大投手（２５）が先制点を奪われた。０―０で迎えた５回。先頭の９番・石井一成に右翼ポール際へのソロ本塁打を浴びた。フルカウントからの７球目、狙いより高く浮いた内角ツーシームを振り抜かれた。後続は３者連続三振に仕留め、この回までに８Ｋを奪う力投を見せている。チームトップ６勝目を懸けて先発。初回２死満塁のピンチをゼロ