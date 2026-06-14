◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組オーストラリア２―０トルコ（１３日、ＢＣプレイス・バンクーバー）６大会連続７度目の出場のオーストラリア（ＦＩＦＡランク２７位）は１次リーグＤ組初戦で、６大会ぶり３度目の出場のトルコ（同２２位）に２―０で勝利。日本に勝利した２００６年ドイツ大会以来となる白星発進となった。オーストラリアは試合序盤から守備を固めて、カウンターでゴールを狙った。すると前半２７分、