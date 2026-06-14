お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（36）が、14日放送のTOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter＃0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）に出演。自身の「恋」について明かした。歌手のきゃりーぱみゅぱみゅから「イワクラさんってテレビのイメージとかだと恋愛の話とかも結構赤裸々にされていたりとかしてたイメージがあるんですけど、今って恋はどういう気分だったりするんですか？」と質問が投げか