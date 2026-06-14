元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。毎年必ず手作りするという調味料を明かした。青唐辛子醤油を手作りするというリスナーから「松岡さんは青唐辛子醤油好きですか？」という質問が寄せられた。これに、松岡は「作りますよ、毎年」とキッパリ。「僕の場合は、北海道で知り合い、もしくは親戚が青唐辛子バンバン作ってますから、送ってもらって、2つ作ります。青唐辛子