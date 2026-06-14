女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、愛娘との関係性について語った。故・渡瀬恒彦さんとともに、刑事役を演じた人気ドラマシリーズ「おみやさん」に、02年から出演。03年に同作のアシスタントプロデューサーの男性と結婚し、07年には女の子を出産した。同作の撮影は京都で行われており、そのたびに娘を義母に預けていたが、「精神的にお互いが負担になってきちゃ