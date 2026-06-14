バスケットボール日本代表SGでB1レバンガ北海道の富永啓生（25）がエスコンフィールドで14日、中日戦試合前のファーストピッチを行った。バスケと同じ背番号「30」のユニフォームで登場し、人生初の始球式で外角高めのノーバウンド投球。バスケとは異なる傾斜を使って投げることには不安も投球を終え、「凄くホッとしています。良いところに投げられた」と笑顔。「ひとつ後悔としては、もうちょっと早く投げたかった」と悔しが