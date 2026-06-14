ワールドカップのチケットが、すさまじく高騰していますが、一体何が起きているのでしょうか。【写真で見る】決勝戦チケットの出品“1億円超え”も高すぎるチケット代…メッシ選手が出場する試合では約40万円ワールドカップが初めて開催されたのは、1930年。当時のFIFA会長、ジュール・リメ氏は、第一次世界大戦で従軍した経験から、“サッカーを通じた世界平和”という信念のもとワールドカップを創設したと伝えられています。そ