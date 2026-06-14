タレントでグルメリポーターの彦摩呂が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、最新の体重が108.6キロであることを明かした。最大134キロから約25キロの減量に成功しており、9月15日に迎える還暦までに体重を2桁にする目標へ向け、ダイエットを継続している。【動画】25キロの減量に成功した彦摩呂劇的イメチェン！彦摩呂は現在、「イケオジ計画」と題して医療ダイエットに取り組んでいる。この日、クリニックで体重測定に