G7サミットが開かれるフランス東部エビアン＝13日（ゲッティ＝共同）【パリ共同】フランス東部エビアンで15日（日本時間16日未明）、先進7カ国首脳会議（G7サミット）が開幕する。ロシアが侵攻するウクライナの和平や中東情勢などを議論。対イラン軍事作戦を巡り欧米の関係が悪化する中、結束を確認できるかどうかが焦点だ。17日まで3日間の日程。トランプ米大統領は、イラン攻撃に反発した欧州諸国に対し、非協力的だったとの