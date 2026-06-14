メキシコ、カナダ、そしてアメリカで開催される今回のワールドカップ。随所にトランプ流の運営が垣間見えます。【写真で見る】サッカーファン「FIFAの馬鹿野郎って感じ」FIFAが公式転売を認めるサッカー・ワールドカップ開幕“トランプ流”で異変も「アメリカ」「カナダ」「メキシコ」と史上初の3か国共催。出場チーム数が32か国から48か国と、一気に16か国も増え、史上最大の規模で行われるワールドカップ。大会が始まる前から