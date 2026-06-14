ジョナサンは、2026年6月11日から9月2日までの期間限定で「純氷ドルチェ-淡雪-」と「混ぜ混ぜシェイク」を販売しています。ひんやりおいしい新作スイーツ&ドリンク定番のかき氷とはひと味違う「純氷ドルチェ-淡雪-」と、自分好みの味を叶える「混ぜ混ぜシェイク」が登場しました。■純氷ドルチェ-淡雪-透明度が極めて高い純氷を使用した、ケーキ型の新感覚スイーツです。ふわっととろける雪のような口どけと、まるでケーキのよ