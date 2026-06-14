ラップ1枚でコンビニのパリパリおにぎりを再現する裏ワザ▶【写真付きで解説】パリパリ派歓喜！ラップ1枚でコンビニおにぎりを再現する裏ワザコンビニで売られているような海苔がパリッとしたおにぎりを、家庭でも楽しみたい方は多いですよね。しかし、普通に作ると海苔がしなしなに……。今回は「頭良すぎ！」「感動！」とSNSで話題の、ラップ1枚で簡単にできる裏ワザを紹介します。■専用シートはもう買わない！必要な道具