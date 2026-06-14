写真家・丹子氏の写真展「尊い瞬間を拾い集めて」が、ソニーストア 福岡天神のαプラザで6月13日（土）から開催される。 「尊い瞬間を拾い集めて」をテーマに活動する丹子氏による写真展。同展は、CP+2026連動企画として開催される。 特別な出来事だけでなく、身近な風景や何気ない表情にも目を向け、一瞬の輝きを丁寧に切り取った作品を展示する。 会場 ソニーストア 福岡天神 αプラザ 福岡県