ブラジル代表は現地６月13日、北中米W杯のグループC第１節で、モロッコ代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦。21分に先制を許した後、32分にヴィニシウス・ジュニオールが個の力で同点弾を挙げるも、勝ち越し点までは奪えず、１−１のドローで終わった。カルロ・アンチェロッティ監督が率いるセレソンは、24年ぶり６度目の優勝に向けて、白星発進とはならなかった。『DAZN』の中継で解説を務めた元日本代表