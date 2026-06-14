現地６月12日、北中米ワールドカップに出場するＤＲコンゴ（コンゴ共和国）代表チームがついにアメリカ入りを果たした。母国でのエボラ出血熱流行を受けて、アメリカ政府から入国前の21日間隔離措置を言い渡され、かなり遅れての入国となったのだ。そんななか、米ヒューストンの空港に降り立った選手・スタッフ陣の出で立ちが注目を集めた。全員お揃いで着飾ったド迫力のスーツ姿で、ブラックをベースに肩から胸にかけてヒョウ